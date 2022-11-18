Александр Овечкин забросил 789-ю шайбу в НХЛ в матче с «Сент-Луисом»
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 789-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в матче с «Сент-Луис Блюз».
В матче Овечкин забросил одну шайбу и отдал две передачи. Эта шайба стала девятой в сезоне и 789-й за карьеру в НХЛ.
Встреча завершилась победой «Сент-Луис Блюз» со счетом 5:4.
В этом сезоне у Овечкина 19 игр, в которых он забил девять шайб и шесть раз отдал результативные передачи. Таким образом, он занял 18-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги, отмечает газета «Спорт-Экспресс». По количеству проведенных матчей в НХЛ Овечкин делит 69-е место с литовским нападающим Дайнюсом Зубрусом.
8 ноября Овечкин был признан первой звездой игрового дня в НХЛ. Россиянин оформил гол в домашнем матче против «Эдмонтона» (5:4), а также отдал одну голевую передачу.
До этого, 6 ноября, Овечкин побил рекорд НХЛ по количеству голов за один клуб.