Реклама
Прямой эфир
Спорт
Александр Овечкин забросил 789-ю шайбу в НХЛ в матче с «Сент-Луисом»
Общество
Суд оправдал пририсовавшего картине глаза охранника «Ельцин-центра»
Мир
СК возбудил уголовное дело по факту гибели семьи в пожаре в Башкирии
Мир
США попросили Европу и Украину осторожнее говорить о падении ракеты в Польше
Наука
Космонавты Прокофьев и Петелин вернулись на МКС после работы в открытом космосе
Происшествия
Пятеро детей и двое взрослых погибли при пожаре в Башкирии
Общество
Кириенко пожелал победителям «Большой перемены» смелее мечтать
Общество
Москва в преддверии зимы столкнулась с дефицитом дворников
Мир
Конгрессвумен указала на «опосредованную войну» США с РФ на Украине
Мир
Экс-сотрудник SpaceX рассказал об увольнении девяти человек за критику Маска
Общество
Вильфанд пообещал москвичам плотный снежный покров на выходные
Армия
Российский истребитель Су-35С уничтожил самолет украинских боевиков
Сюжет:

Знаменитая 100-я бригада ДНР взяла штурмом укрепрайон у поселка Невельское

0
Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы России взяли штурмом крупный укрепленный район перед поселком Невельское. Подразделения знаменитой 100-ой бригады, сформированной народной милицией (НМ) ДНР, смогли зачистить позиции и отразить две попытки контратаки. В данный момент до стратегически важного поселка Невельское остается всего 800 метров.

Вводные ресурсы: в Минобороны РФ объявили о взятии села Павловка
В боях под Угледаром особенно отличилась российская морская пехота

«Это стратегическая высота, находящаяся перед населенным пунктом Невельское. Укрепрайон противника получил название «Басейн», поскольку построен на месте водонакопителей системы орошения. Используя имевшиеся земляные валы, украинские войска смогли создать там большой по площади и крайне тяжелый для штурмовых действий каскад позиций», — рассказал офицер НМ ДНР «Чак» о важности штурма, который осуществила бригада.

По словам «Чака», взять подобные укрепления в лоб практически нереально. Поэтому взятие обеспечили с помощью ударов с нескольких направлений и слаженной работой штурмовых групп и бронетехники.

«Задействованы были три группы. Основная группа «на броне» заходила с фланга и отрезала лесополосу, через которую шли поставки. Вторая группа шла в северном направлении, впрямую на укрепрайон. Третья группа шла за «броней» первой», — поделился он о тактике штурма.

Пока вторая группа имитировала штурм укрепрайона в лоб, первая и третья, разделившись, обеспечили отрезание путей снабжения и непосредственно штурм «Бассейна».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в пятницу, 18 ноября, в 10:00

«У них не хватает сил и средств для обороны»

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022