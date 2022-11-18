Знаменитая 100-я бригада ДНР взяла штурмом укрепрайон у поселка Невельское
Вооруженные силы России взяли штурмом крупный укрепленный район перед поселком Невельское. Подразделения знаменитой 100-ой бригады, сформированной народной милицией (НМ) ДНР, смогли зачистить позиции и отразить две попытки контратаки. В данный момент до стратегически важного поселка Невельское остается всего 800 метров.
«Это стратегическая высота, находящаяся перед населенным пунктом Невельское. Укрепрайон противника получил название «Басейн», поскольку построен на месте водонакопителей системы орошения. Используя имевшиеся земляные валы, украинские войска смогли создать там большой по площади и крайне тяжелый для штурмовых действий каскад позиций», — рассказал офицер НМ ДНР «Чак» о важности штурма, который осуществила бригада.
По словам «Чака», взять подобные укрепления в лоб практически нереально. Поэтому взятие обеспечили с помощью ударов с нескольких направлений и слаженной работой штурмовых групп и бронетехники.
«Задействованы были три группы. Основная группа «на броне» заходила с фланга и отрезала лесополосу, через которую шли поставки. Вторая группа шла в северном направлении, впрямую на укрепрайон. Третья группа шла за «броней» первой», — поделился он о тактике штурма.
Пока вторая группа имитировала штурм укрепрайона в лоб, первая и третья, разделившись, обеспечили отрезание путей снабжения и непосредственно штурм «Бассейна».
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