SHAMAN рассказал о корпоративах и работе в Новый год

По данным «Известий», одним из самых востребованных артистов на корпоративах стал SHAMAN. Исполнитель хита «Встанем» рассказал о том, как относится к работе на заказниках и в ресторанах.

«Когда мне было 15 лет, я устроился певцом в ресторане в Новомосковске, это была первая моя работа. Это продолжалось семь лет, пока не переехал в Москву. Я поступил в Академию имени Гнесиных, учился и параллельно года три-четыре работал в кавер-группе. Поэтому работа на корпоративах, заказниках, юбилеях, свадьбах и банкетах для меня привычна. Там такие же зрители, как и на любом другом концерте», — сказал он.

— Где планируете проводить Новый год? Работаете или отдыхаете?

«Немного переиначу фразу из любимого всеми фильма: «Каждый год, 31 декабря, мы с друзьями идем выступать. Это у нас такая традиция». В Новогоднюю ночь, как обычно, у меня будет концерт», — ответил артист.

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