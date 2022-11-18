Кириенко пожелал победителям «Большой перемены» смелее мечтать

Более 300 студентов среднего профессионального образования стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена». Церемония награждения состоялась в Нижнем Новгороде в четверг, 17 ноября. Поздравил ребят с победой первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

«Я хочу пожелать вам смелее мечтать, потому что всё в нашей жизни определяется смелостью мечты», — отметил он.

Победителям конкурса полагается денежный приз, который можно потратиться на образование, саморазвитие или запуск стартапа.

Конкурс «Большая перемена» — проект Федерального агентства по делам молодежи. Он является частью линейки президентской платформы «Россия — страна возможностей». Всероссийский конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения России.

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