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В «Артеке» завершился финал конкурса «Большая перемена»

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Фото: пресс-служба «Большой перемены»
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В детском лагере «Артек» в Крыму завершился финал всероссийского конкурса «Большая перемена».

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Победителями конкурса стали 300 учеников 11-х классов. Они получат гранты в размере 1 млн рублей и дополнительные баллы в портфолио при поступлении в вузы. Также еще 300 учеников 9-х и 10-х классов получат по 200 тыс. рублей.

Абсолютные победители каждого из 12 отдельных конкурсов также получат в качестве приза путешествия по России, поездки на Северный полюс на атомном ледоколе, стажировки в проектах арт-кластера «Таврида», посещение космодрома, поступление в железнодорожные вузы по целевому набору и другие поощрения.

Также были объявлены 30 лучших школ, которые получат гранты в размере 2 млн рублей на развитие образовательной среды. Одной из них стала школа в ярославском селе Гаютино, все 33 ученика которой стали участниками «Большой перемены».

По словам первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко, дети не только соревновались, но и вместе творили, мечтали, создавая будущее.

«На протяжении этого финала вы не только соревновались, но и вместе творили, мечтали, создавали будущее, вы проектировали Российское движение детей и молодежи, инициаторами и авторами которого является вы сами», — отметил он.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках национального проекта «Образование» и входит в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей». «Большая перемена» является соучредителем Российского движения детей и молодежи.

16 мая в Москве на площадке студии Российского общества «Знание» прошла презентация конкурса «Большая перемена» для школьников Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Гостями встречи стали более 500 школьников, студентов колледжей и педагогов из ДНР и ЛНР.

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