Постпред в УФО Якушев рассказал о праздновании Нового года на Урале

Решений об отмене массовых новогодних мероприятий в Уральском федеральном округе не принималось. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

«Сейчас каждый регион и каждый гражданин стараются помочь нашим солдатам. Что касается новогодних праздников, то централизованно никаких решений по этому вопросу не принималось. Каждый муниципалитет или регион самостоятельно решает, как надо поступить, и некоторые уже заявили о сокращении и оптимизации расходов на новогодние мероприятия», — сказал он, отвечая на вопрос, будут ли в регионах Урала отменяться новогодние мероприятия.

По его словам, такие решения регионы могут принимать самостоятельно.

«При этом все стараются сохранить детские праздники и дополнительно планируют елки для детей военнослужащих. Жители в ряде случаев сами выступают с подобными инициативами», — добавил он.

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«Принимаемые меры не должны создавать лишних трудностей для жителей»