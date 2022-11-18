Полпред в УФО Якушев оценил ход импортозамещения на Урале

Зависимость от импорта стройматериалов у уральских девелоперов сегодня не превышает 12%, при этом стоит задача встроить в процесс импортозамещения нефтегазовых гигантов другие отрасли. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

«По строительным материалам для жилья застройщики Уральского федерального округа отмечают в разных проектах зависимость от импорта на уровне 5–12%. Строители испытывают потребность в фасадной клинкерной плитке, саморезам и фасадному крепежу, герметикам, монтажной пене и некоторым другим позициям», — сказал он.

Кроме того, важно максимально встроить предприятия в процесс импортозамещения нефтегазовых гигантов, включая крупное машиностроение, химию, IT и научные разработки, подчеркнул полпред.

Он добавил, что по промышленности созданы программные продукты по импортозамещению, обеспечено льготное отраслевое финансирование, льготное кредитование МСП, в том числе инновационного.

«Но, несмотря на всё это, важно понимать, что мы еще только в начале пути и впереди нам предстоит большая работа в этом направлении», — отметил Якушев.

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