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У Виктора Бута в американской тюрьме отобрали и утилизировали рисунки

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Фото: AP Photo/Apichart Weerawong
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Отбывающий в американской тюрьме «Марион» 25-летний срок Виктор Бут в интервью «Известиям» рассказал, что по учебникам начал изучать рисование, но в последние годы сотрудники отбирают его работы и утилизируют их.

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«У меня желание рисовать было постоянно, и, когда удавался такой случай, рисовал практически каждый день. К сожалению, последние четыре года этой возможности нет, так как меня перевели на другой режим содержания, и в этом блоке невозможно заниматься творчеством. Даже если я что-то рисую карандашом, у меня это отбирают и утилизируют», — сказал он.

Для Бута, как он рассказал, это стало очень большой потерей, потому что рисовать он учился в тюрьме сам.

«У меня забрали возможность не только заниматься «художественной медитацией», но и иметь хоть какое-то самостоятельное развитие в таких условиях содержания», — поделился Бут.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Боюсь, что все разговоры об обмене могут оказаться только разговорами»

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