Сборная Польши вылетела на ЧМ-2022 в сопровождении истребителей F-16

Самолет сборной Польши по футболу, вылетевший в Катар на чемпионат мира 2022 года, до польской границы сопровождали истребители F-16. Об этом 17 ноября в своем Twitter сообщил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

Борт с национальной командой вылетел из Варшавы в Доху в 16:30 (мск). Блащак также опубликовал фото самолета и одного из истребителей.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Польши сыграет в группе С с командами Аргентины, Саудовской Аравии и Мексики.

4 ноября ФИФА призвала не втягивать футбол в политику. Футболистам посоветовали сосредоточиться на играх в Катаре. В письме президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что в федерации уважают все нации и культуры.