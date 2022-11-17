Пенсионер погиб в результате пожара в жилом доме в Орске
В городе Орске (Оренбургская область) в результате пожара в жилом доме на две квартиры погиб пенсионер. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
Пожар произошел 16 ноября в доме в переулке Профсоюзный. Прибывшие на место спасатели обнаружили тело погибшего мужчины 1955 года рождения, пишет 56orb.ru.
В квартире огонь повредил пол, внутреннюю отделку стен и потолка, мебель и вещи. Общая площадь пожара составила 15 кв. м.
По предварительной информации, которую приводит РИА «Оренбуржье», причиной пожара стала непотушенная сигарета. Обстоятельства гибели человека устанавливаются.
В ночь на 15 ноября в Иркутске 72-летний мужчина погиб в результате пожара в частном доме. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная печь.