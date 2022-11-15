Пенсионер погиб при пожаре в частном доме в Иркутске

В Иркутске 72-летний мужчина погиб в результате пожара в частном доме. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная печь.

Сообщение о пожаре поступило в ночь на 15 ноября с улицы Рабоче-Крестьянской. К моменту прибытия пожарных подразделений огонь охватил одноэтажный деревянный дом. В одном из помещений обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Соседи сообщили, что в течение всего вечера перед пожаром в доме топилась печь. Очаг возгорания обнаружен в районе дымоходной трубы.

В 2022 году в Иркутской области зарегистрировано свыше 5,3 тыс. техногенных пожаров. В результате несчастных случаев погибли 163 человека, в том числе девять несовершеннолетних. В МЧС отмечают рост гибели людей при возгораниях.