Врач оценила опасность полного отказа от соли

Того количества соли, которое люди получают из животных продуктов, вполне достаточно для покрытия физиологической потребности в натрии. Об этом «Известиям» 18 ноября сообщила врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

По словам специалиста, полностью отказаться от соли невозможно, потому что она входит в состав многих пищевых продуктов.

«Любые продукты животного происхождения (мясо, птица, рыба, творог, сыр, яйца) уже имеют в своем составе естественный натрий, который является важной составляющей всех живых организмов. Поэтому даже если мы не употребляем соль, но едим животные продукты и какие-то готовые продукты, например хлеб — в них содержится соль и этого количества нашему организму достаточно. Если человек не вегетарианец, то он не может полностью отказаться от соли», — пояснила Тихомирова.

Она подчеркнула, что отказ от соли не представляет опасности для организма, поскольку того количества натрия, которое мы потребляем из животных продуктов, вполне достаточно для покрытия физиологической потребности человека.

«Сейчас глобальная проблема — это не недостаток натрия в организме, а наоборот его избыточное поступление, которое ведет за собой отечность и проблемы с давлением», — резюмировала врач.

Накануне Тихомирова рассказала о пользе кисломолочных продуктов. Так, они улучшают микрофлору кишечника, при этом совсем не содержат углеводы. Это делает приоритетным употребление кефира или ряженки в любых диетических рационах.