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Названы самые популярные новогодние украшения среди россиян

«СберМаркет»: среди новогодних украшений россияне чаще всего покупают белые шары
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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В ноябре россияне стали чаще покупать елочные украшения: к середине месяца число таких заказов выросло в 3,3 раза по сравнению с октябрем. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса доставки продуктов «СберМаркет», поступившие в редакцию «Известий» в пятницу, 18 ноября.

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Как отмечают специалисты, опираясь на опыт прошлого года, к концу ноября россияне купят в 22 раза больше новогодних украшений, чем в октябре. А в декабре спрос может вырасти еще на 600%.

Из елочных украшений чаще всего покупают шары. Самый популярный у россиян цвет — белый. В два раза реже выбирают синие украшения, а закрывает тройку лидеров серебристый цвет. Также россияне часто покупают красные и золотистые шары. Помимо шаров, жители страны покупают верхушки на елки, украшения в форме сосулек и электрические гирлянды.

По данным исследования, вместе с елочными игрушками россияне начали покупать и другие новогодние украшения для дома. Лидеры спроса — набор бантов «Снежное кружево», наклейка «Снежное кружево» и новогодний венок «Black Box Trees с инеем».

При этом жители регионов России выбирают разные украшения. Например, в Санкт-Петербурге предпочитают наборы из золотистых шаров, в то время как в остальных городах неоспоримо лидируют елочные игрушки белого цвета. Пока в Ростове-на-Дону покупают фигурки кроликов в самых разных размерах, жители Казани и Екатеринбурга обходят стороной символ наступающего года. Примечательно то, что искусственный снег из всех проанализированных городов популярен только в Новосибирске.

7 ноября сообщалось, что в России 70% мужчин ждут предновогодних распродаж и откладывают на них деньги. Тем временем среди женщин этот показатель всего 22%. При этом трудности в экономике особо не сказались на покупательских настроениях граждан. Россияне планируют тратить на сезонные распродажи практически те же суммы, что и в прошлом году.

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