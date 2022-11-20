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День бухгалтера 2022 — история и традиции праздника

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Фото: Getty Images/fizkes
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В России 21 ноября отмечают День бухгалтера — праздник специалистов по финансовой отчетности. В 2022 году торжество приходится на понедельник. Оно касается специалистов многих компаний, в которых бухгалтерскому учету посвящены целые отделы. «Известия» рассказывают об истории и традициях праздника.

День бухгалтера 2022 — история праздника

Основоположником бухучета считают венецианского математика Луку Пачоли. Его труд «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций» содержит до сих пор полезные для современных бухгалтеров алгоритмы и методы, несмотря на то, что книга была выпущена аж в 1494 году!

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Во всем мире Днем бухгалтера считается дата 10 ноября — день, когда была опубликована работа Пачоли. Однако российские специалисты, как правило, отмечают свой праздник 21 ноября, опираясь на историю собственного государства. В эту дату в 1996 году президент России Борис Ельцин подписал федеральный закон «О бухгалтерском учете». И хотя этот документ уже утратил силу, праздничная дата закрепилась в кругах специалистов.

Впрочем, законопроект обрел силу лишь 28 ноября, поэтому в некоторых коллективах торжество отмечают в эту, третью дату.

Еще интереснее ситуация с профессиональным праздником обстоит у московских бухгалтеров, которые неформально учредили собственный праздник — День московского счетовода, 16 ноября.

День бухгалтера 2022 — традиции праздника

В какой бы день ни отмечалось торжество, празднование проходит схожим образом. Бухгалтеры получают поздравления от начальства и коллег, в отделе могут проходить застолья и корпоративы. Руководство часто использует праздничную дату, чтобы наградить отличившихся сотрудников, вручить им премии и почетные дипломы.

Также специалисты по бухучету собираются на лекции и семинары, где обмениваются опытом и повышают квалификацию. Некоторые СМИ в день праздника рассказывают об истории и особенностях профессии бухгалтеров, готовят тематические репортажи и проводят интервью с представителями специальности.

Поздравляют в праздничную дату также студентов профильных вузов и преподавателей, которые учат их сводить дебет с кредитом.

1 ноября в России отмечали День менеджера. «Известия» осветили историю и традиции знаменательной даты специалистов. С другими событиями осени 2022 года можно ознакомиться в особом календаре.

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