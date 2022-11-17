Строительство проблемного дома возобновили в квартале «Пятиречье» в Дмитрове

В Дмитровском городском округе (Московская область) после семи лет простоя возобновили строительство дома в квартале «Пятиречье». Об этом сообщает пресс-служба регионального Главгосстройнадзора.

Сейчас подрядчик приступает к бетонированию монолитных железобетонных конструкций каркаса здания. По словам министра правительства Подмосковья по государственному надзору в строительстве Артура Гарибяна, полностью завершить работы планируется в конце 2023 года.

Как уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня», строительство жилого 17-этажного дома началось в декабре 2015 года. Оно велось медленными темпами и было совсем приостановлено в апреле 2020-го. Причиной стало банкротство застройщика.

Решение о достройке проблемного объекта ранее принял Фонд развития территорий. В многоэтажке будут расположены 329 квартир.

18 октября в Генпрокуратуре РФ сообщили «Известиям», что по инициативе ведомства был разработан законопроект, который предусматривает возможность выдачи обманутым дольщикам именных жилищных сертификатов. С их помощью они смогут приобрести другое жилье в короткие сроки, а не ждать достройки дома или денежной компенсации.