Обманутых дольщиков решили защитить жилищными сертификатами с индексацией

По инициативе Генпрокуратуры (ГП) РФ разработан законопроект для совершенствования восстановления прав дольщиков, которые пострадали от недобросовестных застройщиков. Об этом «Известиям» сообщили в ГП во вторник, 18 октября.

Документ предусматривает дополнительные гарантии для повышения уровня защиты таких граждан, пояснили там.

В частности, планируется внести поправки в 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов...» и в 218-ФЗ «О Фонде развития территорий» нормами, восстанавливающими права дольщиков. Документы хотят дополнить нормой о возможности выдачи обманутым дольщикам именных жилищных сертификатов, которые будут ежегодно индексироваться на уровень инфляции. Их можно будет использовать для приобретения и строительства жилья, взноса на ипотеку или ее погашение и прочие цели.

Срок действия сертификатов планируют ограничить тремя годами, сказано в пояснительной записке к законопроекту, с которым ознакомились «Известия».

Законопроект направлен депутатам Госдумы для решения вопроса о возможности его внесения в качестве законодательной инициативы, сообщили «Известиям» в Генпрокуратуре.

Сегодня обманутым дольщикам или достраивают дом, или выдают денежную компенсацию, при этом выбор они сами сделать не могут, напомнил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Внедрение жилищных сертификатов даст право гражданам не участвовать в этих процессах, а получить сертификат и приобрести с его помощью другое жилье в короткие сроки, сказал депутат Госдумы и глава строительной компании в Самарской области Владимир Кошелев.

Из пояснительной записки к проекту следует, что жилищные сертификаты будет выдавать Фонд развития территорий по заявлению дольщиков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Жилое право: дольщикам будут выдавать сертификаты с индексацией