Боевики одного из нацистских украинских формирований расстреляли для устрашения пять военнослужащих 81-й аэромобильной бригады ВСУ, отказавшихся подчиняться командованию и выполнять приказ. Об этом 17 ноября сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, инцидент произошел в Белогоровке Луганской Народной Республики (ЛНР).

«На лисичанском направлении, в результате высоких потерь и низкого морально-психологического состояния прибывающих резервистов, военнослужащие подразделения 81-й аэромобильной бригады ВСУ в населенном пункте Белогоровка Луганской Народной Республики отказались подчиняться командованию и выполнять боевые задачи», — сказал он.

По данным Минобороны, направленные в Белогоровку для наведения порядка боевики перед строем расстреляли пять военных.

В начале ноября в 100-й бригаде Донецкой Народной Республики (ДНР) корреспонденту «Известий» рассказали, что после очередного успешного штурма украинских позиций было взято большое количество пленных, большая часть из которых — резервисты. По показаниям захваченных, им в том числе угрожали расстрелом, удерживая на позициях.

Офицер Народной милиции (НМ) ДНР с позывным Белорус рассказал: когда противник видит военную машину 100-й бригады, все по максимуму пытаются сдаться. Если перед этим не были уничтожены.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине и против которых с того времени Киев ведет боевые действия.

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