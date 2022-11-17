Эксперты спрогнозировали сохранение тренда на рост ставок по кредитам до конца года

Тренд на рост ставок по потребительским кредитам сохранится до конца года и в первом квартале 2023 года, привел «Известиям» 17 ноября прогноз начальник службы кредитования Почта Банка Вячеслав Шаламов.

«Рост кредитных ставок продиктован повышением стоимости привлечения для банков (увеличением ставок по вкладам) в первую очередь и нестабильной ситуацией с кредитными рисками во вторую. По нашим прогнозам, данный тренд сохранится до конца года и в первом квартале будущего года», — сказал он, уточнив, что пока в банке не пересматривали ставки по кредитам.

В то же время начальник управления кредитных продуктов ПСБ Рустам Рафиков рассказал «Известиям», что в финансовой организации в настоящее время оценивают целесообразность изменения ставок, решение будет зависеть от динамики рынка потребительского кредитования.

«На последнем заседании Центробанк сохранил ключевую ставку без изменений, что позволило рынку избежать повышения ставок по потребительским кредитам. Это, безусловно, простимулирует спрос на кредиты до конца года», — подчеркнул он.

Как ранее 17 ноября писали «Известия», с начала этого месяца ставки по потребительским кредитам в банках из топ-30 выросли в среднем на 1,5–2 п.п. Как следует из данных маркетплейса «Сравни», проценты в сторону увеличения скорректировали 17 организаций. Кроме того, дорожают ипотечные займы: с начала ноября ставки на них в среднем повысились на 0,5 п.п. в 12 банках. Такие действия кредиторов идут вразрез с решением Центробанка по ключевой ставке: регулятор с сентября оставляет ее на уровне 7,5%.