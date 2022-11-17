Renault хочет передать в траст 28% своей доли в Nissan

Французская компания Renault намерена передать 28% принадлежащих ей акций японской Nissan в траст и остаться с 15%-ной долей, что эквивалентно той, которая принадлежит Nissan во французской компании. Об этом 17 ноября сообщило издание Autonews Europe.

Аналитики отметили, что Renault, которой в настоящее время принадлежит 43% акций Nissan, откажется от права голоса на переданные акции.

Издание при этом сообщило, что Renault и Nissan отказались от комментариев по сделке.

Будущее франко-японского альянса должно было решиться 15 ноября текущего года, но обсуждение будущей судьбы Renault-Nissan заняло больше времени, чем первоначально ожидалось. В Nissan опасались, что им трудно будет защитить свои права на интеллектуальную собственность, поскольку Renault стало активно налаживать новые связи с китайской Geely.

15 ноября, в день решения о будущем альянса Renault-Nissan, французская сторона объявила о масштабной перестройке своего бизнеса, заявив, что Renault создаст совместное предприятие с Geely для производства бензиновых двигателей и гибридных технологий, а в 2023 году намерено представить отдельное подразделение по производству электромобилей. Renault предложило Nissan инвестировать в новый блок по производству электромобилей, но японская компания опасалась, что потеряет права на свою интеллектуальную собственность в связи с тем, что у Nissan в альянсе было всего 15% акций Renault.