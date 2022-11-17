Ребенок провалился в открытый люк в Набережных Челнах

Прокуратура начала проверку по факту падения ребенка в открытый люк в Набережных Челнах. Пострадавшего спасли очевидцы.

Инцидент произошел в поселке ГЭС. По словам местных жителей, колодец был прикрыт тонкой фанерой, пишет InKazan.ru. Ребенок провалился в колодец и начал звать на помощь. Горожане услышали ребенка и помогли ему выбраться.

После появления информации о происшествии в социальных сетях коммунальщики закрыли люк. Прокуратура начала проверку по факту происшествия. В случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования, пишет ИА «Татар-информ».

В начале ноября ребенок провалился в технологический колодец в Усть-Илимске (Иркутская область). Мальчику с помощью штурмовой лестницы помогли выбраться спасатели.