Восьмилетний ребенок упал в колодец в Приангарье

Прокуратура проводит проверку по факту падения ребенка в технологический колодец в Усть-Илимске (Иркутская область). Мальчику помогли выбраться пожарные.

Инцидент произошел 1 ноября. Мальчик играл с друзьями и внезапно провалился в открытый технологический колодец. По данным IrkutskMedia, ширина колодца была недостаточной для того, чтобы внутрь мог попасть взрослый человек.

На место происшествия прибыли пожарные. Они помогли ребенку выбраться с помощью штурмовой лестницы, после чего мальчика передали бригаде скорой помощи.

Прокуратура даст оценку соблюдению законодательства при содержании и эксплуатации объекта коммунальной инфраструктуры.

В сентябре в Башкортостане полуторагодовалый ребенок провалился в трубу диаметром 30 см и глубиной 6 м. Малышу помогли выбраться спасатели.