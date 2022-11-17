Реклама
Прямой эфир
Мир
Под Донецком нашли двигатель американской ракеты с истекшим гарантийным сроком
Мир
В Польше разгорелся скандал из-за отказа отдать стиральную машину украинцам
Общество
Умер президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков
Мир
В США Зеленского назвали «грязным актером» после обвинений в адрес России
Мир
Байден отверг заявление Зеленского об упавшей в Польше ракете
Мир
Шерпа России заявила об окончании доминирования голоса G7 в «большой двадцатке»
Мир
Украина заявила о продлении зерновой сделки на 120 дней
Мир
Посол допустил госвизит Си Цзиньпина в Россию в следующем году
Мир
Киев предупредил Запад о нехватке компонентов для восстановления энергетики страны
Мир
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Мир
Воздушная тревога объявлена на востоке и юге Украины
Общество
Трое из пяти арестованных в Египте российских моряков прилетели в Москву

Иран предложил АвтоВАЗу совместное производство автомобилей

0
Фото: ТАСС/Алена Селезнева
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал, что заводу поступило предложение от Ирана о сотрудничестве в деле производства автомобилей.

Санкции помогли: российский авторынок пополнился новыми моделями
Какие автомобили стали стали доступны по параллельному импорту

Глава компании в кулуарах форума «Транспорт России» отметил, что это не единственное предложение о сотрудничестве, которое предлагают дружественные России страны.

«Мы не отказываемся, смотрим на 360 градусов вокруг себя, работаем со всеми конструктивными предложениями, которые поступают. И это не только Иран, но и Индия, Китай, и другие страны. Говорить сейчас о том, что мы находимся в стадии запуска этих проектов, наверное, преждевременно, но мы отрабатываем каждое предложение», — цитирует Соколова ТАСС.

В Иране находятся два крупных национальных производителя легковых автомобилей — Iran Khodro и SAIPA.

16 августа компания SAIPA сообщала, что намерена закупать российские двигатели и их компоненты для восстановления производства Renault Logan первого поколения в Иране. Иранская версия Logan — Renault Tondar L90 — выпускалась с 2007 по 2019 год. Сборка машины прекратилась вынужденно из-за того, что в 2018 году ужесточился санкционный режим США против Ирана. Боясь вторичных санкций, Renault в одностороннем порядке вышла из проекта с SAIPA. Рассматривался вариант применения в иранской версии машины бензиновых моторов ВАЗ-11182 (1,6 л, 90 л.с.), ВАЗ-21129 (1,6 л, 106 л.с.) и даже ВАЗ-21179 (1,8 л, 122 л.с.).

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022