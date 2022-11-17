Иран предложил АвтоВАЗу совместное производство автомобилей

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал, что заводу поступило предложение от Ирана о сотрудничестве в деле производства автомобилей.

Глава компании в кулуарах форума «Транспорт России» отметил, что это не единственное предложение о сотрудничестве, которое предлагают дружественные России страны.

«Мы не отказываемся, смотрим на 360 градусов вокруг себя, работаем со всеми конструктивными предложениями, которые поступают. И это не только Иран, но и Индия, Китай, и другие страны. Говорить сейчас о том, что мы находимся в стадии запуска этих проектов, наверное, преждевременно, но мы отрабатываем каждое предложение», — цитирует Соколова ТАСС.

В Иране находятся два крупных национальных производителя легковых автомобилей — Iran Khodro и SAIPA.

16 августа компания SAIPA сообщала, что намерена закупать российские двигатели и их компоненты для восстановления производства Renault Logan первого поколения в Иране. Иранская версия Logan — Renault Tondar L90 — выпускалась с 2007 по 2019 год. Сборка машины прекратилась вынужденно из-за того, что в 2018 году ужесточился санкционный режим США против Ирана. Боясь вторичных санкций, Renault в одностороннем порядке вышла из проекта с SAIPA. Рассматривался вариант применения в иранской версии машины бензиновых моторов ВАЗ-11182 (1,6 л, 90 л.с.), ВАЗ-21129 (1,6 л, 106 л.с.) и даже ВАЗ-21179 (1,8 л, 122 л.с.).