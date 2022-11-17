РСА рекомендовал Евгения Уфимцева на пост нового президента союза

Президиум Российского союза автостраховщиков (РСА) единогласно рекомендовал Евгения Уфимцева на пост президента союза. Об этом 17 ноября сообщила пресс-служба РСА.

Теперь его кандидатура будет представлена на рассмотрение общего собрания членов РСА, которое состоится 28 ноября текущего года.

Евгений Уфимцев начал работать в страховании в 1995 году, начав с должности страхового агента. В сентябре 1997 года он стал директором Хабаровского филиала компании «Страховой дом «ВСК». С февраля 2004 года по июль 2012 года занимал должность заместителя генерального директора этой компании и отвечал за блок автострахования.

С февраля 2015 года занимает должность исполнительного директора РСА, а с апреля 2017 года является также вице-президентом Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

11 ноября исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСО) Евгений Уфимцев сообщил, что средняя выплата по ОСАГО по итогам девяти месяцев 2022 года составила 74 296 рублей, что на 5 тыс. рублей больше, чем в 2021 году (69 253 рубля). По словам специалиста, ежеквартальная статистика показала, что динамика средней выплаты взаимосвязана с ростом цен на запчасти, а их рост стоимости заметно вырос именно к III кварталу 2022 года. Если в I и II кварталах 2022 года средняя выплата составила 71,6 тыс. рублей, то в III квартале 2022 года она выросла сразу на 14%, до 81,6 тыс. рублей.