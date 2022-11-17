Группа «Кино» выпустит альбом впервые за 10 лет

Советская и российская рок-группа «Кино» впервые за 10 лет выпустит альбом. Об этом коллектив рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» 16 ноября.

В альбом войдут студийные записи группы за последнее десятилетие, отмечает сайт aif.ru.

«По вашим многочисленным просьбам мы представляем новый альбом нашей группы. Песни «Кино» в современном звучании. Так должна звучать наша группа сегодня», — приводит телеканал «360» слова музыкантов.

Презентуют пластинку 24 декабря в Санкт-Петербурге. На мероприятии будут продавать CD с новым альбомом, а также мерч «Кино», пишет «Федеральное агентство новостей».

Лидером рок-группы «Кино» был Виктор Цой. После смерти артиста в 1990 году коллектив надолго распался. Между тем в 2019 году музыканты объявили о возвращении к творческой деятельности. Нынешний состав «Кино» — это Юрий Каспарян, Александр Титов, Игорь Тихомиров.

В июне этого года в Элисте (Калмыкия) открыли памятник музыканту Виктору Цою, работа над которым велась 10 лет. Открытие монумента приурочили 60-летию со дня рождения Цоя, пишет НСН. Скульптура располагается на Аллее Героев в центральной части города.

В мае 2021 года музыканты «Кино» рассказали, почему решили возродить группу. По их словам, идея этого проекта — дать новую жизнь музыке, которую слушает не одно поколение людей, пишет сайт kp.ru.

В 2021 году группа «Кино» сыграла множество концертов в различных городах России. Возобновить концертную деятельность музыкального коллектива предложил сын Виктора Цоя Александр Цой, отмечает REGNUM.

В декабре 2020 года группа «Кино» опубликовала на платформе YouTube клип на песню «Это не любовь». Видео содержит рисунки основателя коллектива Виктора Цоя. В съемках клипа приняли участие гитаристы группы Юрий Каспарян и Дмитрий Кежватов, бас-гитарист Александр Титов, барабанщик Олег Щунцов. Все музыканты играют вживую.