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Режиссеры братья Дарденн рассказали о тысячах пропадающих в Европе детях

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Фото: TASS/EPA/SEBASTIEN NOGIER
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Жан-Пьер и Луи Дарденны, обладатели двух главных наград Каннского кинофестиваля, дали эксклюзивное интервью «Известиям» перед выходом в России их новой картины «Тори и Локита».

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По сюжету картины, двое детей из Африки, хотя и из разных стран, выдают себя в Бельгии за брата и сестру, чтобы выживать вместе. Но поскольку в отношении иммигрантов система в стране не отработана, детям приходится всё труднее и труднее. В итоге они оказываются втянуты в преступные схемы наркоторговли и проституции, так как местная организованная преступность нашла для приезжих применение в своих целях.

«Надо было срочно рассказать о проблеме исчезновения таких детей, которые ежегодно пропадают сотнями в Бельгии, а в Европе — тысячами. Если вы несовершеннолетний иммигрант, у вас нет семьи и нет документов, то вас скорее всего привлекут к нелегальному распространению каннабиса, как в нашем фильме, или к проституции. А если ослушаетесь, вас очень легко «уберут», никто даже не придёт за вашим телом», — подчеркнул Люк Дарденн.

В интервью Дарденны рассказали также о том, как они любят русскую литературу и что читают сейчас. А еще братья поразмышляли о несовершенстве социальных институтов в Европе, отметив при этом, что они всё равно считают демократическое устройство общества единственным гуманным из всех существующих.

Свои драматические истории о «маленьких людях» братья много лет снимают, чтобы обратить внимание общества на самые больные его точки и оперативно исправить положение дел к лучшему.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Мы хотели рассказать о проблеме детей, пропадающих в Европе тысячами

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