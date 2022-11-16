Огонь на площади 500 кв. м охватил склад пиломатериалов в Москве
Склад с пиломатериалами загорелся в Москве в среду, 16 ноября.
По информации «Известий», возгорание произошло на Рублевском шоссе, д. 151, к. 2. По предварительным данным, огнем охвачено 500 кв. м, горят ангар и складированные рядом пиломатериалы.
Возгоранию присвоен первый ранг сложности. На месте работают пожарные службы. Сведений о жертвах и пострадавших пока не поступало.
1 ноября в столице на строительном рынке, расположенном на улице Адмирала Корнилова, произошел пожар. Площадь пожара составила 150 кв. м. Горели строительные павильоны. Сведений о пострадавших не поступало.