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Огонь на площади 500 кв. м охватил склад пиломатериалов в Москве

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Фото: ГУ МЧС России по городу Москве
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Склад с пиломатериалами загорелся в Москве в среду, 16 ноября.

По информации «Известий», возгорание произошло на Рублевском шоссе, д. 151, к. 2. По предварительным данным, огнем охвачено 500 кв. м, горят ангар и складированные рядом пиломатериалы.

Возгоранию присвоен первый ранг сложности. На месте работают пожарные службы. Сведений о жертвах и пострадавших пока не поступало.

1 ноября в столице на строительном рынке, расположенном на улице Адмирала Корнилова, произошел пожар. Площадь пожара составила 150 кв. м. Горели строительные павильоны. Сведений о пострадавших не поступало.

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