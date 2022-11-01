Площадь пожара на строительном рынке в Новой Москве выросла до 150 кв. м
Площадь пожара на строительном рынке в Новой Москве увеличилась до 150 кв м. Об этом сообщили 1 ноября в столичном главке МЧС.
По данным ведомства, горят строительные павильоны.
«Сведений о пострадавших не поступало», — уточнили спасатели.
Сообщение о пожаре на улице Адмирала Корнилова МЧС получило в 15:13.
На месте работают пожарно-спасательные подразделения, причина пожара уточняется. На распространенных в Сети кадрах видны клубы черного дыма, которые поднимаются над территорией строительного рынка.