Эксперты спрогнозировали последствия завершения льготной ипотеки на новостройки

В связи с тем, что программа льготной ипотеки на жилье в новостройках закончится 31 декабря, ипотека станет менее доступной, что может вызвать снижение цен на недвижимость, рассказала «Известиям» 16 ноября ипотечный брокер, юрист, руководитель брокерского онлайн-агентства Анна Писанкова.

«Сейчас снижение мы наблюдаем только на вторичном жилье на 10–15%, а в отдельных случаях и больше, например, когда собственники не справляются с ипотечными платежами, когда не могут продать свою инвестиционную недвижимость с прибылью, когда уезжают из России и в других случаях», — сказала она, отметив, что на вторичном рынке наблюдается большой торг — собственники могут выходить с одним предложением по стоимости, а продать по реальной цене ниже на 10–30%.

Эксперт подчеркнула, что с первичным рынком недвижимости другая ситуация. Как она объяснила, цены на новостройки не падают, потому что есть льготная ипотека от 0,1 до 7%. В то время как на вторичный рынок ставка колеблется в пределах 10–12% и ипотечный платеж на эту же сумму кредита на вторичное жилье может быть выше, чем на новостройку, на 25–50%, поэтому покупатели чаще выбирают новостройки с более низким платежом.

Писанкова напомнила, что Центробанк планирует в начале 2023 года начать ограничивать выдачи ипотеки от застройщика по околонулевым ставкам из-за риска дефолта заемщиков и невозможности по итогу реализовать данные залоги, которые были куплены под низкую ставку, но по завышенной цене.

«Так еще и льготную ипотеку отменяют. <..> Следовательно, упадет спрос на новостройки, так как люди сейчас боятся покупать стройки со сдачей через два-три года, а также ставка по ипотеке увеличится до 10–12%. Всё это должно вызвать снижение цен и на новостройки», — объяснила юрист.

При этом она отметила, что в экономической модели у застройщиков уже были заложены действующие цены и пополнение счетов-эскроу согласовано с банками по сегодняшним ценам, поэтому невозможно однозначно сказать, что цены на новостройки от застройщиков снизятся.

«Но самое интересное, даже если цены снизятся, а ставки по ипотеке повысятся, мы можем прийти к тому, что ипотечный платеж может вырасти, если сравнить его с ипотечным платежом под льготную ипотеку. Поэтому если вы покупаете недвижимость для собственного проживания на длительный срок, есть смысл сейчас купить по льготной ипотеке до 31 декабря 2022 года», — заключила Писанкова.

В то же время эксперт по недвижимости, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский, комментируя заявление замглавы Минфина Алексей Моисеев о завершении льготной ипотеки, предположил, что изменения на рынке будут максимально просты.

«Процентная ставка без субсидирования будет примерно такой же, как и на вторичку, но банки будут охотно идти навстречу застройщикам и держать ее на 3–4% ниже средней ставки по рынку. При этом истории со скидками в 20–30% всё равно сохранятся, так как продажи и так идут не слишком гладко, а после отмены субсидирования могут просесть еще глубже», — рассказал он.

Эксперт считает, что в декабре покупатели будут массово брать ипотечные кредиты, не обращая внимания на цену квартиры, а ориентируясь только на ежемесячный платеж, в результате этот месяц может стать самым лучшим для девелоперов. Однако через два-три года купившие недвижимость могут пострадать, если упадет ценник, «и может появиться необходимость в продаже жилья, а денег, вырученных с покупки, не хватит на закрытие кредита».

«Продажи новостроек со следующего года начнут серьезно проседать, и девелоперам придется серьезно пересчитывать финмодели и корректировать цены — такой прибыли, как в последние годы, у них уже не будет», — подытожил Кричевский.

О том, что выдача льготной ипотеки под 7% на жилье в новостройках закончится 31 декабря, стало известно ранее 16 ноября. В Минфине уточнили, что не видят необходимости в новых мерах господдержки первичного рынка жилья.

11 ноября сообщалось, что ипотека в РФ просела — объемы выдачи ипотечных кредитов по итогам девяти месяцев года снизились в России на 36% в количественном выражении и на 21% — в денежном.