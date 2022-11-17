Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Варяг» 16+

Режиссер: Александр Якимчук, Игорь Бурлов. В ролях: Алексей Парасевич, Геннадий Казачков, Алексей Нилов, Игорь Савочкин, Тина Тарусина, Евгений Катаев

Адреналиновый блокбастер, постоянно держащий в напряжении. Главный герой нового сериала — беспощадный к преступникам оперативник спецслужб, герой-одиночка. Он работает под прикрытием, имеет практически неограниченные полномочия и действует всегда крайне изобретательно и эффективно. Варяг решает задачи государственной важности и вступает в личное противоборство с руководством международного преступного синдиката.

20 ноября, 14:40 РЕН ТВ

«Райский город» 16+

Фото: Yale Productions

Режиссер: Чак Рассел В ролях: Брюсс Уиллис, Джон Траволта, Стивен Дорфф, Блейк Дженнер, Брэнскомб Ричмонд

Наемный убийца Райан Свон проникнет в криминальный мир Гавайских островов, чтобы отомстить главарю банды, который убил его отца. Проект стал первой совместной работой Брюса Уиллиса и Джона Траволты спустя 27 лет после выхода «Криминального чтива». Актёры исполнили роли врагов, связанных долгой историей.

С 17 ноября в прокате

«Гриша Субботин» 16+

Фото: AVK`PRO

Режиссер: Кирилл Котельников. В ролях: Андрей Михайлов, Алина Махнева, Дмитрий Брекоткин, Андрей Рожков, Александр Михайлов, Евгений Горенбург и Владимир Шахрин

Комедия о приключениях доставщика еды из Екатеринбурга, который постоянно попадает в необычные ситуации. Курьер Гриша Субботин мечтает накопить на барабанную установку. У него много клиентов: преступные авторитеты, люди в черном, гадалки и другие неординарные личности. Все сложности в его жизни возникают от того, что он старается всем помочь. Безотказный курьер соединяет разлученных влюбленных, скрашивает одиночество 50-летней женщины-вамп, спасает человека, которого придавило гробом. А в личной жизни Гриши нет определенности.

С 17 ноября в прокате

«Покерфейс» 18+

Фото: Global Film

Режиссер: Рассел Кроу. В ролях: Рассел Кроу, Эльза Патаки, Лиам Хемсворт, Жаклин Маккензи, Мэтью Нэйбл, RZA, Брук Сатчвелл и др.

Покер — опасная игра. И часто от нее зависят человеческие жизни. На одну, казалось бы, дружескую партию Джейк собрал в своем особняке друзей детства, чтобы, наконец, воздать каждому по заслугам. Но ставки мгновенно возрастают, когда на дом эксцентричного миллиардера нападают неизвестные. Теперь на кону не только богатства, но и собственные жизни.

С 17 ноября в прокате

«Слон» 16+

Фото: «Централ Партнершип»

Режиссер: Гарик Петросян. В ролях: Павел Прилучный, Дмитрий Орлов, Наталья Лански, Виктор Пипа, Алексей Терехов, Владимир Брест

История о настоящих мужчинах. Сергей спешит к сыну в столичную клинику: ребенка ждет опасная операция. Главное — успеть привезти внушительную сумму, ведь счет идет на минуты. Только вот где и как Сергей раздобыл машину и деньги? И удастся ли ему добраться до цели?

Театр

«Леонардо» 16+

Фото: Официальный сайт театра «Модерн»

Режиссёр: Юрий Грымов. В ролях: Дмитрий Бозин, Юрий Анпилогов, Жанна Чирва, Алексей Багдасаров, Александр Толмачёв, Богдан Щукин, Мария Орлова, Александр Борисов

Большая премьера. Спектакль «Леонардо» — вторая часть трилогии Юрия Грымова «Антихрист и Христос» по мотивам романа Дмитрия Мережковского. История повествует о жизни и творчестве гения эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. Как создавалось величайшее произведение художника, таинственная «Мона Лиза», и действительно ли Джоконда была любовью всей его жизни? На глазах у зрителей Леонардо нарисует своего легендарного «Витрувианского человека» и напишет «Тайную вечерю».

20 ноября, 18:00, Театр «Модерн»

«Джаз-комедия» 12+

Фото: Галина Фесенко

Режиссер: Алла Решетникова. В ролях: Антон Соколов, Иван Иванов, Александр Фролов, Наталья Шклярук, Диана Егорова, Наталья Качалкина и др.

Премьера при участии Губернаторского оркестра Московской области. В центре истории — команда молодых уличных музыкантов. Однажды лидер этой группы увидел на афише певицу и влюбился... Театральная версия зарождения советского джаза. Масштабные музыкальные номера, современная хореография, джаз, степ, оригинальное звучание любимых мелодий и новые голоса. История о невероятной силе и красоте истинного таланта, способной менять мир и жизнь каждого.

18 ноября, 19:00, Московский Губернский театр

Вечер Людмилы Максаковой 12+

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

В ролях: Людмила Максакова, Наталья Туриянская, Андрей Чернышов

В программе вечера —знаменитые романсы из спектаклей Рубена Симонова и Петра Фоменко («Живой труп», «Без вины виноватые», «Бесприданница»), а также поэма Александра Пушкина «Граф Нулин» и стихи поэтов XX века. Благодаря богатому оттенками голосу и необычайному мастерству, Людмила Максакова совершает чудо — без декораций и реквизита играет настоящий спектакль. Весёлый и грустный, ностальгический и ироничный.

18 ноября, 20:00, Театр Вахтангова, Арт-Кафе

«Адажио для влюбленных» 6+

Фото: Пресс-служба спектакля



Режиссер: Ирада Берг. В ролях: Мария Миронова, Владимир Вдовиченков, Ирада Берг

Премьера музыкального спектакля в основу которого лег роман Ирады Берг «Contione-Встреча». Действие разворачиваются в Петербурге, Париже и Флоренции времен Сандро Ботичелли. За музыкальную программу отвечает оркестр «Русская филармония», который исполнит произведения Пёрселла, Баха, Вивальди, Чайковского, Сати, Гайдна, Брамса, Бизе и Сен-Санса.

20 ноября, 19:00, Дом Музыки

«Невольницы» 16+

Фото: Пресс-служба Театра сатиры

Режиссер: Михаил Макеев. В ролях: Андрей Анкудинов, Анастасия Тереля, Любовь Козий, Александр Багрянцев, Лиана Ермакова, Артем Минин, Александр Мохов, Марина Ильина

Одна из последних пьес Островского повествует о юной девушке Евлалии, которая выходит замуж за пожилого богача не по своей воле. Предмет ее искренней любви — бедный молодой человек, служащий у ее супруга. Что выберет новоиспеченная жена: верность «невольницы» или измену и запретное чувство? Ведь женская природа непредсказуема. На сцене — диджей и музыканты, а конфликт поколений — это противостояние не только идеологическое, но и музыкальное: альтернативный рок здесь звучит наряду с шансоном.

17, 18 ноября, 19:00, Театр сатиры

«Ангелы вышли покурить» 18+

Фото: Школа современной пьесы

Режиссер: Иосиф Райхельгауз. В ролях: Александр Галибин, Олег Царев, Иван Мамонов, Джульетта Геринг, Ирина Линдт, Татьяна Циренина, Мария Раевская, Екатерина Лисицына

Стечение обстоятельств бывает разным. Иногда нужно только поверить. В деревенском доме, расположенным рядом с православным монастырем, найдена старинная икона XVIII века. Событие становится сенсацией. Игуменья понимает, что это огромный шанс для повышения статуса монастыря, но хозяин дома, 50-летний атеист, отказывается верить в чудо.

19, 20 ноября, 20:00, Школа современной пьесы

Музеи

«Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения художника» 12+

Фото: Отдел по связям с общественностью Третьяковской галереи

В марте 2021 года исполнилось 150 лет со дня рождения Игоря Грабаря — талантливого художника, основоположника советской школы искусствознания, реформатора отечественного музейного дела. Он создал собственный тип русского пейзажа, нашел новые возможности отображения родной природы в «послелевитановскую» эпоху. На выставке представлены более сотни произведений, а также сотня книг. Экспонаты из собраний 15 музейных коллекций.

До 26 февраля, Третьяковская галерея, Инженерный корпус

«Заонежская вышивка: коллекции и судьбы» 0+

Фото: Всероссийский музей декоративного искусства

Выставка посвящена истории заонежской вышивки — одного из крупнейших народных художественных промыслов Карелии. В экспозиции представлено более 100 предметов конца XIX – XX веков. Изделия 1920-х из коллекции музея-заповедника «Кижи», архивные фотографии вышивальщиц, шедевры 1930–40-х с мотивами из карело-финского эпоса «Калевала». Сложнейшим периодом для промысла стали послевоенные годы, тем не менее, даже тогда мастерицы создавали сложные произведения невероятной красоты, среди них — «Юбилейная скатерть» 1948 года.

До 15 декабря, Всероссийский музей декоративного искусства

Brisko «Сейчастье» 16+

Фото: Cube.Moscow

Художник Евгений Бриско, выступающий под псевдонимом Brisko, исследует путь героя в искусстве. Героем в данном случае выступает и сам художник и «Дерзкий Че» ― метаморфоза персонажа популярного детского мультфильма и альтер-эго самого Brisko на пути от страха и внутреннего конфликта к свободе и спокойствию. В экспозиции представлены гипсовые статуэтки «Че» (211 чебурашек), фарфоровые пистолеты, а также живопись.

19 ноября – 19 декабря, пространстве арт-платформы Cube.Moscow

«Союзнерушимый. К 100-летию образования СССР: 1922-2022» 12+

Фото: пресс-служба Музея современной истории России

В экспозицию, состоящую из шести разделов, войдет более 100 художественных работ, отражающих отечественную историю со дня основания СССР по сегодняшний день.

Гости Музея смогут увидеть работы знаменитых советских художников: Сергея Герасимова, Константина Юона, Кузьмы Петрова-Водкина, Оскара Рабина, Владимира Немухина, Ильи Кабакова, Анатолия Зверева, Андрея Васнецова и других. В экспозицию также вошли произведения современных деятелей искусства, архивные документы, фотохроника.

До 15 декабря, Государственный центральный музей современной истории России

Концерты

Rastrelli Cello Quartet и Борис Андрианов 6+

Фото: Алексей Фёдоров

Российско-германского коллектив из четырех виолончелистов прибыл в Москву отметить свое 20-летие. Вместе с музыкантами на сцену выйдет заслуженный артист России Борис Андрианов. К своему юбилею Rastrelli Cello Quartet подготовил насыщенную программу. Прозвучат шедевры самых разных музыкальных направлений — обработки классических опусов Грига и Бруха, саундтреки Морриконе и Циммера, песни «Битлз» и многое другое.

17 ноября, 19:00, Консерватория, Малый зал

«ABBA Gold Hits» 6+

Фото: Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония»

Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» отметит грандиозную дату — юбилей создания легендарной шведской группы ABBA. 50 лет назад в 1972 году вышел первый музыкальный сингл People Need Love, выпущенный шведским квартетом «Björn & Benny, Agnetha & Anni-Frid». Вскоре он стал всемирно известной группой ABBA. В концерте принимают участие солистки российской версии мюзикла «MAMMA MIA!» Юлия Чуракова и Наталия Быстрова.

23 ноября, 19:00, Дом Музыки

Фестивали

XXII Международный фестиваль ArsLonga 6+

Фото: Алексей Молчановский

Фестиваль традиционно завершит необычный марафон, посвященный творчеству одного композитора. В этом году за один день в режиме нон-стоп можно будет услышать все инструментальные концерты Иоганнеса Брамса. #Брамсмарафон представят пианисты Алексей Мельников и Юрий Фаворин, скрипачи Гайк Казазян и Андрей Баранов, виолончелист Александр Рамм. Концерты пройдут в сопровождении Московского государственного симфонического оркестра, за дирижерский пульт встанут Арсений Шупляков, Филипп Селиванов и художественный руководитель фестиваля Иван Рудин.

20 ноября, 14:00, 17:00, 20:00, Зарядье

48-й Российский антикварный салон & Lifestyle «Искусство интерьера» 16+

Фото: Российский антикварный салон & Lifestyle «Искусство интерьера»

«Русский стиль» станет главной темой салона, соединяющий в единое целое все разделы выставки. Событие объединит все сферы коллекционирования. Посетители увидят живописные произведения русских классиков — Шишкина, Репина, Айвазовского, Саврасова и Поленова; работы Шагала, Ларионова, Гончаровой. Большинство предоставленных картин десятилетиями не экспонировались. Также гости смогут познакомиться с изысканными ювелирными изделиями именитых брендов.

С 23 по 27 ноября, Гостиный двор

II Московский международный фестиваль архивных фильмов 16+

Фото: Совкино

Программа фестиваля состоит из забытых и недооцененных современниками фильмов: малоизвестного научного и завораживающего зрелищного кино, а также лент, считавшихся прежде утраченными. Большая часть фильмов будет продемонстрирована с пленки на языке оригинала с русскими субтитрами, а некоторые из показов — мировые премьеры. 22 ноября в 20:30 состоится показ фильма Сергея Эйзенштейна «Генеральная линия». Картина стала последней работой режиссера в немом кино, но была признана властями идеологически ошибочной, отцензурирована и переименована по настоянию Сталина в «Старое и новое», а затем и вовсе снята с экранов.

16-30 ноября, кинотеатр «Иллюзион»

II Фестиваль детских любительских театральных коллективов «Образ» 6+

Фото: Пресс-служба Театра кукол им. С.В. Образцова

В течение четырех насыщенных дней более 100 участников от 5 до 15 лет представят зрителям свои творческие работы. В фестивале примут участие коллективы из Томска, Нижнего Тагила, Архангельска, Воронежа, Сочи, Иркутска, Липецка, Пскова, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области. Помимо показа спектаклей, зрители познакомятся с разными системами кукол, японским бумажным театром камисибай, традициями русского вертепного театра, а также побывают в Музее театра и Музее-квартире Сергея Образцова. Часть спектаклей будет транслироваться онлайн

21- 24 ноября, Театре кукол им. С.В. Образцова

«Музыкальное сердце театра» 6+

Фото: официальный сайт фестиваля «Музыкальное сердце театра»

На театральных площадках столицы Урала покажут лучшие российские спектакли со всей страны. На суд жюри будут представлены в том числе сказка-мюзикл, краш-мюзикл и даже хоррор. Фестиваль откроется 18 ноября, в день основания города. Театр мюзикла Свердловской детской филармонии представят «Сирано де Бержерак». В завершении фестивальных показов 27 ноября зрителей ждут на гала-концерте Максима Дунаевского, где маэстро представит свою новую программу.

С 18 по 27 ноября, Екатеринбург