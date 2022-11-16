Жителей Самарской области предупредили о метели

В четверг. 17 ноября, в Самарской области ожидается порывистый ветер и метель. Об этом в среду, 16 ноября, пишет НИА «Самара» со ссылкой на Приволжский УГМС.

В регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

«Днем 17 ноября местами в Самарской области ожидается сильный снег, усиление юго-восточного ветра, порывы ветра 15–18 м/с, метель при видимости 500–1000 м», — говорится в сообщении.

В главном управлении МЧС по региону порекомендовали жителям по возможности ограничить выход из зданий, а на улице не прятаться у шатких конструкций. Водителей призвали быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

О скором наступлении зимы в Москве 15 ноября предупреждал сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков. Он предположил, что постоянный снежный покров установится уже на этой неделе и не растает до весны. Как уточнил синоптик, до конца недели будет облачно с небольшими прояснениями, однако в пятницу, субботу и воскресенье погода обещает быть солнечной.