Один человек погиб в ДТП на трассе в Тверской области
Один человек стал жертвой ДТП на трассе в Бологовском районе Тверской области. Об этом в среду, 16 ноября, пишет издание «Тверские ведомости» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
Инцидент произошел накануне, 15 ноября, около 12 часов на 382-м км трассы «Нева». Водитель большегруза Mercedes-Benz с полуприцепом не выбрал безопасную скорость и врезался в металлическое барьерное ограждение.
В результате водитель умер на месте до приезда врачей.
Ранее, 15 ноября, автобус вылетел в кювет на 226-м км трассы Владимир – Муром – Арзамас в районе населенного пункта Туртапки Нижегородской области. В результате ДТП пострадали девять человек.