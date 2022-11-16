Заболеваемость ОРВИ выросла за неделю в Нижегородской области

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) выросла за неделю в Нижегородской области. Карантин действует в ряде школ и детских садов.

По данным Роспотребнадзора, заболеваемость обусловлена распространением вирусов не гриппозной этиологии — аденовирусов, метапневмовирусов, парагриппа. Частично приостановлен учебный и воспитательный процесс в 1,5% образовательных учреждений региона. Об этом сообщает ИА «НьюсНН».

В регион поступило свыше 1,4 млн доз вакцины против гриппа, в том числе свыше 293,5 тыс. доз детской вакцины. Всего привились больше 1 млн человек, что составляет 34% населения Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области выявлено около 16,3% случаев ОРВИ. Показатель заболеваемости ниже эпидемического порога на 2,5%.