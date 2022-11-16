Заболеваемость ОРВИ выросла в Ростовской области за неделю

Около 16,3 тыс. жителей Ростовской области заболели острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) за неделю. Об этом сообщает RostovGazeta со ссылкой на Роспотребнадзор региона.

Показатель заболеваемости составил 39 больных на 10 тыс. населения. Это ниже эпидемического порога на 2,5%. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 8,9%.

Согласно данным лабораторных исследований, заболеваемость обусловлена распространением РС-вируса, риновирусов, а также метапневмовируса.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае за неделю ОРВИ заболели 10,4 тыс. человек. Случаи гриппа не выявлены.