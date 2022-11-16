АвтоВАЗ не исключил появление модели Lada с системой полного привода

АвтоВАЗ рассматривает возможность выпуска моделей Lada с новой системой полного привода. Об этом 16 ноября сообщило агентство 1prime со ссылкой на гендиректора предприятия, Максима Соколова.

«Это один из основополагающих элементов технологического суверенитета, о которых мы так много говорили. С учетом того, насколько мы видим востребованность сегодня в ряде моделей, полный привод, конечно, он необходим нашему автопрому и моделям АвтоВАЗа в частности», — уточнил Соколов, выступая в кулуарах форума «Транспортная неделя 2022».

По его словам, процесс создания такой модели не быстрый. Соколов предположил, что на это может потребоваться три-четыре года и немалые инвестиции: тоже в пределах 30 млрд рублей.

К выпуску новых моделей с полным приводом, исключая семейство Niva, автозавод готовился приступить в 2021 году, когда модернизировал конвейер под французскую платформу CMF-B. После того, как весной текущего года Renault ушла из России и продала свою долю в АвтоВАЗе, этим планам уже не суждено сбыться.

7 ноября стало известно, что автомобиль Lada Vesta станет первой российской машиной, которая получит систему контроля слепых зон. Система предназначена для оповещения водителя о возможном столкновении с другим транспортом, даже находящимся в так называемой слепой зоне. Об этом предупредят светодиодные индикаторы, которые установлены в боковых зеркалах заднего вида. Предполагается, что такая система, скорее всего, будет доступна только для топовых комплектаций Lada Vesta.