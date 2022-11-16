Незаконную свалку ликвидировали возле озера Малыыда в Якутии

В Якутии после вмешательства прокуратуры ликвидировали свалку, расположенную на территории Кобяйского наслега. Об этом сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Несанкционированная свалка образовалась на участке возле озера Малыыда. На территории было зафиксировано скопление твердых бытовых отходов, металлолома и кузовов автомобилей, пишет ИА SakhaNews.

Местные власти при этом мер по ликвидации свалки не предприняли. Районная прокуратура внесла главе муниципалитета представление, по результатам которой участок расчистили.

Также администрация поселения привлечена к ответственности по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ «несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления».

В октября сообщалось, что Оренбургская область получила из федерального бюджета 758 млн рублей на ликвидацию крупнейших несанкционированных свалок. Скопления мусора в поселках Самородово и Бердянка, селах Краснохолм и Городище, а также Новотроицке и Медногорске уберут до конца 2024 года.