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Незаконную свалку ликвидировали возле озера Малыыда в Якутии

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В Якутии после вмешательства прокуратуры ликвидировали свалку, расположенную на территории Кобяйского наслега. Об этом сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Несанкционированная свалка образовалась на участке возле озера Малыыда. На территории было зафиксировано скопление твердых бытовых отходов, металлолома и кузовов автомобилей, пишет ИА SakhaNews.

Местные власти при этом мер по ликвидации свалки не предприняли. Районная прокуратура внесла главе муниципалитета представление, по результатам которой участок расчистили.

Также администрация поселения привлечена к ответственности по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ «несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления».

В октября сообщалось, что Оренбургская область получила из федерального бюджета 758 млн рублей на ликвидацию крупнейших несанкционированных свалок. Скопления мусора в поселках Самородово и Бердянка, селах Краснохолм и Городище, а также Новотроицке и Медногорске уберут до конца 2024 года.

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