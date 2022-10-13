Оренбуржье получит субсидию в 758 млн рублей на уборку шести свалок

Оренбургской области из федерального бюджета выделили средства на ликвидацию крупнейших несанкционированных свалок. Деньги поступят в региональный бюджет в рамках нацпроекта «Экология».

Так, должны быть уничтожены свалки в поселках Самородово и Бердянка, селах Краснохолм и Городище, а также Новотроицке и Медногорске, пишет 56orb.ru.

Минприроды России предоставит региону федеральные средства на софинансирование работ по ликвидации свалок. В ближайшее время начнется поиск подрядчика. Убрать их должны до конца 2024 года.

Региональное министерство природных ресурсов и экологии подготовило проектно-сметную документацию. Принято решение о выделении субсидий по всем шести объектам.

Урал56.Ру уточняет, что совокупная площадь свалок составляет 58 га. Площадь самой крупной, расположенной в Новотроицке, — 25 га.

В конце июля сообщалось о ликвидации в центре Орска (Оренбургская область) незаконной свалки, образовавшейся на берегу реки Елшанки. В общей сложности с территории вывезли около 90 куб. м мусора.