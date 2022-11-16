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В России появился автомобиль Skoda Kamiq

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Фото: Skoda
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Российские дилеры начали предлагать кроссовер Skoda Kamiq, который ввозят в страну по параллельному импорту. Автомобиль в комплектации Monte Carlo чешского производства с литровым мотором мощностью 110 л.с. предлагают за 2 200 000 рублей, о чем 16 ноября сообщила «Российская газета».

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Кроссовер Kamiq создан на платформе MQB-A0. Машина предлагается только с передним приводом. Мотор с отдачей в 110 л.с. состыкован с семиступечатым «роботом».

Автомобиль получил широкую решетку радиатора, спойлер, C-образные фонари, а также светодиодные фары с расположенными в верхней части дневными ходовыми огнями.

Версия Kamiq Monte Carlo оснащена спортивными сиденьями с регулировкой по высоте и панорамной стеклянной крышей. Потолок в салоне черного цвета, на педалях есть алюминиевые накладки, на порогах — накладки с названием модели.

Рулевое колесо, а также ручной тормоз и рычаг коробки отделаны кожей с прострочкой красной нитью.

25 октября Skoda представила электрокроссовер Enyaq RS iV, у которого два электромотора и батарея емкостью 82 киловатт-часа. Купе-кроссовер Skoda Enyaq Coupe iV стал первым из электрокаров Skoda, кто cмог похвастаться специальным спортивным шильдиком RS. Теперь спортверсия есть и у обычного Enyaq iV в более практичном кузове универсал. Модель оснащена двумя электромоторами, суммарная отдача которых равна 306 л.с. Тяговая батарея емкостью 82 киловатт-часа обеспечивает дальность хода машины до 500 км. Зарядка аккумулятора с 10 до 80% занимает 36 минут, при условии, что машина подключена к 135-киловаттной электроколонке.

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