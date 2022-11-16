Рабочий пострадал при падении со строительных лесов в Пермском крае

Рабочий упал со строительных лесов в Нытве (Пермский край). Проверку по факту происшествия проводит трудовая инспекция.

Инцидент произошел 11 ноября. Во время разборки строительных лесов мужчина перемещался с третьего яруса на второй. Рабочий поскользнулся и упал на землю. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

Ориентировочная высота падения составила около 3 м. Потерпевший получил тяжелые травмы.

Трудовая инспекция запросила у работодателя документы, которые касаются инцидента.

9 ноября в Мурманске 38-летний мужчина оступился и упал с крыши во время проведения строительных работ. Потерпевший был госпитализирован.