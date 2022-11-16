В Псковской области 16 школьников отравились химическим веществом

16 учеников отравились неизвестным химическим веществом в городе Острове Псковской области. Инцидент произошел в школе 16 ноября.

По словам источника «Известий», в 11 утра в помещении распылили газовый баллончик. Четверо детей были доставлены в больницу с легким отравлением, еще 12 были отпущены домой после осмотра.

Правоохранители начали проверку и выясняют обстоятельства инцидента.

25 октября стало известно, что в районной школе Приамурья 23 человека заболели кишечной инфекцией. Большинство заболевших — дети. По факту произошедшего начата проверка, учреждение было переведено на дистанционный режим работы.