В Турции показали кадры, как террористка оставила в стамбуле бомбу

В Турции показали кадры, как террористка оставила в стамбуле бомбу

2022-11-16 15:06:38

2022-11-16 15:06:38

2022-11-16 15:06:38

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