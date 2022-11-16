Эксперты ожидают резкий рост спроса на новостройки

Спрос на ипотеку с околонулевыми ставками может резко вырасти до 20% в декабре после заявления Центробанка об ограничении выдачи таких кредитов с начала 2023 года. Об этом «Известиям» 16 ноября заявили аналитики федеральной компании «Этажи».

Центробанк принял окончательное решение о введении ограничений на выдачу «ипотеки от застройщиков» с околонулевыми ставками. Регулятор обосновал меру влиянием подобных программ на рост стоимости квартир в новостройках из-за оплаты застройщиками комиссии банкам за снижение процентной ставки по кредиту, а также рисками, возникающими у заемщиков и банков в связи с изначально завышенной стоимостью залога, напомнили эксперты.

«Для первичного рынка ипотека с околонулевой ставкой обеспечивала около половины заявок на покупку квартир. С одной стороны, играл роль психологический фактор очень низкой процентной ставки, с другой — для части покупателей при долгосрочном кредитовании было принципиально важно снизить размер ежемесячных платежей и общую переплату по кредиту», — пояснила замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Такие программы обеспечивали потенциальным покупателям выбор между стандартными условиями кредитования и индивидуальными, объяснила она.

Также Решетникова отметила, что часть покупателей обращалась за «ипотекой от застройщиков», но после проведения расчетов по размеру переплаты, досрочному погашению кредита и реальным сроком его выплаты выбирали стандартную программу кредитования.

Анонсирование прекращения действия тех или иных ипотечных программ, как правило, приводит к волне ажиотажного спроса, сказала Решетникова.

«С учетом популярности ипотеки с околонулевыми ставками от застройщиков мы не исключаем, что в декабре спрос на такие программы может вырасти на 15–20%», — добавила эксперт.

По мнению Решетниковой, в России выбор вариативных продуктов ипотечного кредитования не так велик и большинство программ банками реализуется по одной и той же схеме, в то время как потенциальные заемщики все больше заинтересованы в получении индивидуальных условий кредитования.

Эксперт считает, что сфере ипотечного кредитования России требуется трансформация с переходом на предоставление индивидуальных условий кредитования под каждого конкретного заемщика с учетом размера и стабильности его доходов, ликвидности выбранного объекта недвижимости, кредитной истории и прочих факторов.

«Мы постепенно должны идти по пути индивидуальных ипотечных ставок для каждого заемщика, в том числе и появлению социальной ипотечной ставки для слабо защищенных слоев населения», — подчеркнула эксперт.

По словам главы архитектурного бюро MAD Architects Марии Николаевой, несколько лет назад льготная ипотека привела к бурному разгону продаж демократичного жилья массмаркет в Москве, Санкт-Петербурге и городах-миллионниках. Закрытие дешевых программ может привести к дополнительному снижению спроса на жилье. Это в свою очередь может снизить темпы ввода и старта новых проектов, к оптимизации некоторых проектных решений, уменьшению средних площадей квартир, полагает она.

Ранее, 3 ноября, вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков сообщил «Известиям», что ассоциация согласна с предложением ввести ограничения по процентным ставкам на кредиты от застройщиков. Такую меру предлагалось установить вместо надбавок к резервам по кредитам.