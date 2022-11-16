В России вырос спрос на товары для частного домостроения

По итогам 10 месяцев 2022 года спрос на материалы для частного домостроения в России вырос по ряду категорий до 50% по сравнению с показателями предыдущего года. Об этом «Известиям» 16 ноября сообщили аналитики торговой сети «Технониколь» (ТСТН).

При этом, по информации экспертов, в сентябре снизились цены на стройматериалы для частных домов. Больше всего цены упали на пило- и древесно-плитные материалы — 20%. Чуть меньше — на 15% — на ориентированно-стружечные плиты и крепеж. Газобетон, зимние пены, геотекстиль, сетки, ленты и стеклообои, а также теплоизоляцию на основе базальтового волокна можно было приобрести со скидкой до 10%, рассказали аналитики.

По данным экспертов, набирают популярность дома с плоской кровлей в коттеджно-малоэтажном строительстве, что подтверждается ростом количества запросов на расчет строительных систем плоской кровли в этом сегменте. Рост к прошлому году составил более чем 10%. Спрос на каменную вату, входящую в состав системы, — более чем на 25,6%, XPS для плоской кровли — 19%. ПВХ-мембраны — порядка 20%. Рост элементов обустройства плоской кровли (вентиляция, водосточная система, ограждения и пр.) превысил 15%, сообщили в компании.

«Востребованность товаров для частного домостроения продолжает расти, люди строят дома. Государство продолжает поддерживать ИЖС (индивидуальное жилищное строительство. — Ред.), предлагая различные виды ипотеки, развивая инфраструктуру (газификация и т.д.), предлагая программы по получению земельных участков», —сказал генеральный директор ТСТН Анатолий Нестеров.

Он напомнил, что ранее правительство анонсировало новые меры поддержки отрасли с использованием быстровозводимых конструкций.

Рост индивидуального жилищного строительства в этом году только за первое полугодие превысил показатели за аналогичный период прошлого года в 1,5 раза — 32,9 млн кв. м жилья к 20,3 млн кв. м в 2021 году, добавил Нестеров.

Как сообщалось в середине июля, в РФ предложили разработать и ввести ГОСТ проектирования индивидуального жилья и общественных территорий малоэтажных поселков. Также, как следует из проекта резолюции совещания Российского союза промышленников и предпринимателей при участии Минстроя и Минпромторга, предлагается использовать инфраструктурные облигации на строительство таких комплексов девелоперами и другие меры поддержки.