Москвичей предупредили о январской погоде и снегопадах до конца недели

До конца недели в Москве и области ожидается зимняя и снежная погода, а температура воздуха будет характерна для январских показателей. Об этом «Известиям» 16 ноября рассказал синоптик, эколог, климатолог Александр Шувалов.

«Погоду можно охарактеризовать одним словом — зимняя. У нас завтра, в четверг, небольшой снег, но ближе к вечеру он прекратится, а температура будет держаться на том уровне, как и сегодня — где-то -3…-5 градусов в течение суток», — сообщил специалист.

По его словам, в пятницу московский регион попадет под влияние активного циклона, который идет с юга. Он захватит Москву и область в зону снегопадов, поэтому снег будет идти практически целый день, а также продолжится ночью и утром в субботу. При этом наиболее интенсивные осадки ожидаются именно в ночь на субботу. Температура воздуха в течение суток составит около -3...-6.

«В субботу небольшой перерыв в осадках, и воскресенье снова снег, но не на целый день, а где-то до второй половины дня. И температура уже получит тенденцию к понижению, уже ночью до -7...-8 градусов мороза, днем около 5», — уточнил Шувалов.

Как указал синоптик, поскольку снег будет идти в четверг, в пятницу, утром в субботу и в первую половину воскресенья, то его высота под конец недели может увеличиться до 15 см.

В то же время такая погода не характерна для ноября, температура будет где-то на 4 градуса ниже обычной. Такие показатели характерны скорее для январских температур, пояснил Шувалов.

«Но понимаете, она комфортная погода, она не холодная. <...> И когда выглянет солнце, лес будет просто сказочный», — резюмировал эксперт.

О скором наступлении зимы в Москве 15 ноября предупреждал сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков. Он предположил, что постоянный снежный покров установится уже на этой неделе и не растает до весны. Как уточнил синоптик, до конца недели будет облачно с небольшими прояснениями, однако в пятницу, субботу и воскресенье погода обещает быть солнечной.