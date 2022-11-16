ФСБ задержала польского дипломата при получении взятки в €20 тыс.

В Москве Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала сотрудницу Международного банка экономического сотрудничества (IMEC) Малгожату Эвапри Бокшнайдер, обладающую дипстатусом, при получении взятки на сумму €20 тыс. Это следует из обнародованного в среду, 16 ноября, ФСБ видео.

Гражданка Польши Бокшнайдер была сотрудником с дипломатическим статусом, а также участницей схемы по ввозу контрабандного алкоголя РФ. В обмен на переданные ей деньги она обещала подготовить документы, которые освобождают от уплаты таможенных пошлин при ввозе в Россию партии алкоголя.

При расследовании были установлены личности троих подельников Бокшнайдер — граждан России. Следователи также нашли склад, на котором держался контрабандный алкоголь. Всего было изъято около 40 т на сумму свыше $2 млн.

Возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации». Бокшнайдер объявлена персоной нон-грата в России, она обязана покинуть территорию страны в течение недели.

26 сентября японского консула Мотоки Тацунори задержали при получении им за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также о влиянии санкционной политики Запада на экономику Приморского края. Дипломата выслали из России.