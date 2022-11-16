Один человек погиб в результате ДТП с участием двух большегрузов под Иркутском

В Тайшетском районе Иркутской области два большегруза двигались во встречном направлении и столкнулись, в результате чего один человек погиб и еще один пострадал. Об этом сообщила пресс-служба МВД региона в своем Telegram-канале в среду, 16 ноября.

Авария произошла ночью на 1244-м км автодороги Р-255 «Сибирь» в районе поселка Разгон.

«В результате дорожно-транспортного происшествия получил травмы и скончался на месте 50-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Actros. 40-летний водитель грузовика Kenworth с различными травмами госпитализирован в медицинское учреждение», — говорится в публикации.

По факту произошедшего полицейские проводят проверку, все обстоятельства устанавливаются.



Ранее, 15 ноября, автобус вылетел в кювет на 226-м км трассы Владимир – Муром – Арзамас в районе населенного пункта Туртапки Нижегородской области. В результате ДТП пострадали девять человек.