В Стамбуле выявили причину возгорания автомобилей и прогремевших взрывов
Пожар в стамбульском районе Фатих произошел из-за технической неисправности машины. Об этом в среду, 16 ноября, рассказал владелец сгоревшего автомобиля газете Sozcu.
«Я почувствовал запах дизельного топлива, когда я ехал в машине. Я остановился, чтобы снять деньги из банкомата. В это время машина начала гореть и огонь перекинулся на соседние автомобили», — сообщил водитель машины.
Огонь, охвативший его автомобиль, вскоре перекинулся на другие машины, повредив также здание и банкомат рядом с местом происшествия.
Газета отмечает, что полиция и пожарные не нашли следов, указывающих на теракт или поджог.
Об инциденте в центре Стамбула стало известно накануне, 15 ноября. Информации о пострадавших или погибших в результате пожара не поступало.