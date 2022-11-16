В Стамбуле выявили причину возгорания автомобилей и прогремевших взрывов

Пожар в стамбульском районе Фатих произошел из-за технической неисправности машины. Об этом в среду, 16 ноября, рассказал владелец сгоревшего автомобиля газете Sozcu.

«Я почувствовал запах дизельного топлива, когда я ехал в машине. Я остановился, чтобы снять деньги из банкомата. В это время машина начала гореть и огонь перекинулся на соседние автомобили», — сообщил водитель машины.

Огонь, охвативший его автомобиль, вскоре перекинулся на другие машины, повредив также здание и банкомат рядом с местом происшествия.

Газета отмечает, что полиция и пожарные не нашли следов, указывающих на теракт или поджог.

Об инциденте в центре Стамбула стало известно накануне, 15 ноября. Информации о пострадавших или погибших в результате пожара не поступало.