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В Стамбуле выявили причину возгорания автомобилей и прогремевших взрывов

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Фото: Соцсети
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Пожар в стамбульском районе Фатих произошел из-за технической неисправности машины. Об этом в среду, 16 ноября, рассказал владелец сгоревшего автомобиля газете Sozcu.

«Я почувствовал запах дизельного топлива, когда я ехал в машине. Я остановился, чтобы снять деньги из банкомата. В это время машина начала гореть и огонь перекинулся на соседние автомобили», — сообщил водитель машины.

Огонь, охвативший его автомобиль, вскоре перекинулся на другие машины, повредив также здание и банкомат рядом с местом происшествия.

Газета отмечает, что полиция и пожарные не нашли следов, указывающих на теракт или поджог.

Об инциденте в центре Стамбула стало известно накануне, 15 ноября. Информации о пострадавших или погибших в результате пожара не поступало.

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