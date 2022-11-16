В МИДе рассказали о объемах вывезенного из украинских портов зерна

На сегодняшний день из украинских портов вывезено свыше 10 млн т зерновых. Большей частью это не пшеница, а кукуруза. Такими данными с «Известиями» 16 ноября поделился замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

«Из этого объема 51% судов направляется в развитые страны и только 3% — в те страны, которые ООН называет беднейшими. У нас это действительно вызывает серьезные вопросы, ведь все затевалось именно под лозунгами того, чтобы бороться с голодом и обеспечить продовольственную безопасность. А сейчас получается, что под эту сурдинку сельхозпродукция идет не в те страны, о которых на Западе говорилось с таким энтузиазмом в свое время для того, чтобы прийти к Стамбульским соглашениям», — рассказал он.

По словам российского дипломата, Москва задает вопросы о том, кто становится конечным потребителем вывозимого по Черному морю зерна.

«На аргументы, что иногда какое-то сырье, допустим, кукуруза или пшеница, идет сначала для переработки, мы говорим, что должны знать конечного потребителя, чтобы понять, для чего предпринимаются все эти немалые усилия. Мы эти вопросы задавали и задаем ООН», — отметил Вершинин.

Но пока, по его словам, ответы в России не получили.

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