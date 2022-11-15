В Мексике эвакуировали заксобрание штата Тамаулипас из-за угрозы взрыва бомбы

Сотрудников законодательного собрания штата Тамаулипас в Мексике эвакуировали из здания после звонка об угрозе приведения в действие взрывного устройства. Об этом сообщила 15 ноября радиостанция Noticias MVS.

«По предварительным данным, сработала пожарная сигнализация и прибыли патрули общественной безопасности, а также пожарные», — передает радиостанция.

Сколько на момент эвакуации находилось в здании человек пока неизвестно. О пострадавших также сведений нет.

20 апреля полиция Капитолия США приказала эвакуироваться сотрудникам комплекса правительственных зданий на Капитолийском холме из-за угрозы от «воздушного судна». Как сообщила газета The Washington Post, полиция заявила об «отслеживании воздушного судна, которое представляло потенциальную угрозу». Эвакуация производилась в качестве меры предосторожности.