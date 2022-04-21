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В Вашингтоне эвакуировали Капитолий из-за «воздушной угрозы»

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Полиция Капитолия (силовое федеральное ведомство, на которое возлагается защита конгресса США. — Ред.) приказала эвакуироваться сотрудникам комплекса правительственных зданий на Капитолийском холме из-за угрозы от «воздушного судна», сообщила в среду, 20 апреля, The Washington Post.

Издание уточнило, что полиция заявила об «отслеживании воздушного судна, которое представляет потенциальную угрозу». Предупреждение было разослано сотрудникам конгресса в среду вечером. Иных сведений ведомство не предоставило.

Единственное, что сообщили полицейские — эвакуация производится в качестве меры предосторожности.

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