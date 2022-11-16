В России появились разговаривающие с детьми и животными дома

В России разработали систему умного дома, которая позволяет по аудиосвязи разговаривать с детьми и домашними животными. Об этом 16 ноября «Известиям» сообщили в девелоперской группе «Аквилон».

Функция удаленной аудиосвязи позволяет связаться с ребенком, если он не слышит звонок телефона и не берет трубку, — система в квартире сможет привлечь его внимание и попросить перезвонить родителям, рассказали в компании.

Кроме того, система inHOME позволяет удаленно отключить розетки, а датчики дыма и протечек автоматически сообщат о нештатной ситуации в квартире родителям и в диспетчерскую, рассказали в девелоперской группе.

«Семьи с детьми — основная аудитория покупателей новостроек, и обычно это экономически активные семьи, в которых родители тратят много времени на работу. Для малышей часто нанимают няню или привлекают бабушек и дедушек. Однако уже с 10–12 лет многие дети после школы проводят время одни дома», — отметил директор московского департамента группы «Аквилон» Дмитрий Рогатых.

Также многие пользователи проявляют интерес к функции аудиосвязи с квартирой для общения с домашними питомцами, сообщили в компании.

«Принято считать, что сложнее справляются с одиночеством собаки. Однако исследование американских и бразильских ученых 2020 года обнаружило, что кошки тоже сложно переносят одиночество. Так, проблемы в поведении чаще проявляются у кошек, которые остаются одни пять-семь раз в неделю и более шести часов в день», — рассказали там.

По словам зоопсихолога Мирослава Волкова, животные будут реагировать на голос хозяина, хотя полностью заменить общение с питомцем без реального подкрепления аудиосвязь не сможет. Полезной функцией для хозяев питомцев может стать камера видеонаблюдения, которую можно интегрировать в систему.

«Обычно я рекомендую такие камеры для наблюдения за животными в отсутствие владельцев. Видеонаблюдение поможет вам, если вы уезжаете надолго, например в отпуск, и оставляете питомца на совесть друзей или зооняни, которые будут приходить в квартиру, гулять, играть с животными и кормить их», — рассказал эксперт, уточнив, что так у хозяев будет возможность удаленно проконтролировать, как питомец себя ведет и чувствует, накормлен ли он и насколько спокойно переживает временное расставание.

3 октября сообщалось, что в нормативы тарифов предложено включить услугу умного дома. Это касается зданий, где системы установлены девелопером на этапе строительства. Соответствующую инициативу направили в Минстрой, Минпромторг, Минцифры Национальное объединение застройщиков жилья совместно с «Единым ресурсом застройщиков».